El excandidato presidencial y líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió la noche del martes a los resultados de la segunda vuelta, que determinaron que Gabriel Boric sea el presidente electo de Chile.

Pese a que el sábado antes de las elecciones, el PDG y Parisi entregaron su respaldo a José Antonio Kast, el economista igualmente felicitó la victoria de Boric, indicando que es la sexta elección que gana la izquierda o la ultra izquierda

“Fue extraordinario como ganó Boric, no sé de donde salió ese millón 300 mil y tanto de votos, aunque solamente ratifica lo que pasó en la Municipalidad de Santiago, Ñuñoa, Viña del Mar, Valparaíso y Maipú (…) Ganar la elección de esa forma fue una camotera, pero ya es la sexta vez que gana la izquierda o la ultraizquierda. Me hubiese gustado que fuera más estrecho porque lo que se viene es bastante complejo”, dijo Parisi en el webshow Badboys.

El economista justificó la decisión de apoyar a Kast, en los resultados de la consulta online que realizaron en el PDG, donde la mayoría votó por respaldar al candidato del Partido Republicano en el balotaje.

“Yo hice ese video porque creo en la democracia digital, si la democracia digital hubiesen dicho otra cosa, y hay que honrar en lo que uno cree y yo creo en la democracia digital”, comentó.

Además de felicitar a Boric, durante el programa Parisi cuestionó la situación política de Chile, indicando que después que se apruebe la nueva Constitución, se podría eliminar el Senado y convencer a elecciones de diputados en 2023, donde la izquierda alcanzaría la mayoría.

En la misma línea, indicó que ahora se dedicará a la docencia y afirmó que no tiene empresas o algún vínculo comercial en Chile, aunque desea que al país le vaya bien.

“Yo quiero que le vaya bien a Chile. Yo no tengo ninguna sociedad en Chile, yo no tengo nada en Chile, absolutamente nada en Chile. Solo gente que me odia, pero aparte de eso, yo no tengo nada en Chile”, afirmó.

Cabe recordar que Parisi cuenta con una orden de arraigo en Chile, debido a una deuda de más de $120 millones en pensión alimenticia a sus dos hijos, por lo que actualmente vive en Alabama, Estados Unidos.