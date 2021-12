Durante la tarde de este viernes, tras la votación del fallido cuarto retiro de fondos de pensiones, el candidato presidencial Gabriel Boric se refirió a la defensa que hizo el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, ante las deudas por pensión alimenticia que mantiene el excandidato Franco Parisi, quien además tiene una orden de arraigo por esta misma situación.

Recordemos que Kast señaló que no cree que Parisi no quiera pagar sus deudas, sino que se trataría más de un tema de acuerdos y pagos justos. Todo esto en el contexto de la cercanía que ha mostrado Kast con Parisi tras su viaje a Estados Unidos.

“Yo creo que una persona que saca un millón de votos, es alguien que si es reconocido, estoy seguro de que él no quiere eludir el pago, sino que lo que quiere hacer es ver si es que el pago es justo o no, al menos es lo que él ha dicho”, dijo.

Ante esta situación, y consultado por la prensa, el candidato Gabriel Boric aseguró que son hechos que no se pueden relativizar, y que

“Las deudas de pensiones, las deudas de alimentos se tienen que pagar, no hay excusas al respecto, y ahí sea quien sea la persona involucrada uno no puede tener un doble estándar en la materia porque esté en búsqueda de apoyo. Acá las mujeres de Chile, y lo vimos a propósito justamente de los retiros, han sido violentadas, abandonadas, no solamente por parte de los padres ausentes, sino también por el Estado que no ha hecho lo suficiente, por lo tanto venir a relativizar esos temas me parece que es grave y un nuevo portazo a las mujeres de Chile, como ya nos ha venido acostumbrando el candidato José Antonio Kast”, sentenció.