"Cuando una mayoría toma un acuerdo y ese acuerdo termina en una ley, aunque a mí no me guste la ley, sigue siendo ley de la República. Mientras nosotros no tengamos una mayoría parlamentaria, que no tenemos, no se va a ver el tema", señaló el candidato José Antonio Kast, frente a la aprobación del Matrimonio Igualitario.