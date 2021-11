El secretario general de Revolución Democrática, Sebastián Depolo, afirmo que para lograr los cambios que Chile requiere, se necesita inestabilidad, palabras que rectificó, señalando que se equivocó y que no era a lo que él se refería.

En específico, el candidato a senador por la región Metropolitana fue consultado por aristas tecnocráticas sobre la propuesta política que llevan adelante, instancia en que señaló que se puede “debatir respecto de la gradualidad en la implementación del programa en función de las condiciones internacionales o nacionales, económicas o políticas, pero no vamos a negociar el horizonte de transformaciones”, según declaró a El Mercurio.

De igual forma, aseguró que “es lo que Chile está demandando y frustrar esas condiciones le daría más inestabilidad al país. Es cierto que nosotros vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes. La Constituyente es la primera de ellas. Esa inestabilidad tiene que ser acotada y para que así sea, los cambios tienen que ocurrir”.

Posterior a la entrevista, Depolo se corrigió a través de Twitter, donde indicó: “Lamento no haber podido transmitir bien que la inestabilidad es no hacer los cambios que el 80% de la población reclama. No es un titular que se condiga para nada con la entrevista. Pero vamos a eso. Hablemos de cómo no hacer cambios nos llevó a una crisis sin precedentes”.

pic.twitter.com/nn294iuATS — Seba Depolo 🌳 Senador x RM #Seguimos! (@SebaDepolo) November 1, 2021

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, se refirió a la entrevista de Depolo y señaló: “Que vergüenza que un candidato a senador que sea cercano al proyecto de Gabriel Boric hable con una simplicidad de que le van a meter inestabilidad al país, no se dan cuenta que la inestabilidad solo daña a la gente más vulnerable de nuestro país”.

“Tenemos que trabajar proyectos con altura de mira, pero por ningún motivo minorizar lo que puede afectar a la gente más vulnerable. La inestabilidad no es buena para el país, porque afecta a los más vulnerables”, sostuvo.

Quien también fue consultado por los dichos fue el abanderado presidencial por Convergencia Social, Gabriel Boric, quien también es apoyado por Revolución Democrática, partido de Depolo.

Boric salió del paso ante los cuestionamientos a Depolo, asegurando que “la inestabilidad hoy es seguir igual como estamos. Este gobierno de Sebastián Piñera era el que se supone que aseguraba gobernabilidad y yo creo que nadie en su sano juicio podría decir que lo consiguió”.

“El no hacer los cambios, el no avanzar en concretar las demandas que Chile ha pedido en materia de pensiones dignas, de salud no discriminatorias entre ricos y pobres, de educación de calidad, es justamente lo que traería inestabilidad, por lo tanto yo tengo la convicción de que nuestro programa y su concreción es lo que pueden asegurarle a Chile estabilidad, gobernabilidad y es en eso en lo que nos vamos a jugar”, señaló.