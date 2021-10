El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, acusó aprovechamiento político en la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera que anunció la oposición por el Pandora Papers.

La autoridad afirmó que lo anterior “está basada en una mentira, en una falsedad” y que espera que la acusación no se lleve adelante.

El vocero insiste que no hay información nueva y que incluso el medio que realizó la publicación tuvo que rectificar porque sí se conocían los antecedentes en el marco de la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas.

“La corte de primera instancia, el Tribunal de Garantía, falló en el sentido de que no había ningún tipo de irregularidad, no había ningún tipo de delito y que no había participación del presidente Piñera y luego de eso fue a la Corte de Apelaciones que falló unánimemente exactamente igual, y luego fueron a la Corte Suprema que volvió a decir exactamente lo mismo”, reforzó.

De igual forma, reiteró que “no hay ningún hecho nuevo, ni ningún papel nuevo que haya surgido en estos últimos momentos que no haya sido visto en esa misma causa”.

A su juicio, la idea que la acusación se vote previo a las elecciones demuestra que “no hay ningún argumento jurídico para sostenerla y que es única y totalmente hecha por razones políticas”.

Bellolio tildó el actuar de los parlamentarios que impulsan la acusación de “poco respeto a la democracia, a la república, a la entidad de la Presidencia, lo que están haciendo es querer manchar el traspaso pacífico del 11 de marzo de 2022″.

También afirmó que están frente a personas que están dispuestas a cualquier cosa con tal de salir en televisión, ganar seguidores y sacar más votos.

“Esto lo que hace es destruir la democracia, destruir la República”, reiteró.

Por ello espera que los diputados no presenten la acusación y que los candidatos a la presidencia no la apoyen.

“Estoy convencido que ningún parlamentario que cree en la democracia, que cree en la justicia, que han leído la información, que saben que no hay ningún tipo de información nueva, que saben que esto fue investigado por el Ministerio Público (…) Espero que todos ellos, que son demócratas, no apoyen una acusación constitucional basada y fundada en una mentira”.

Respecto a los dichos de Sebastián Sichel que pidió mayores explicaciones, Bellolio aseguró que han entregado todos los antecedentes.

Finalmente aseguró que nadie de Chile Vamos apoyará la acusación.