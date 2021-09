La tarde de este lunes, el Ministerio de Salud (Minsal) indicó que el plan Paso a Paso como se le conocía hasta el momento cambiará con la no renovación del Estado de Catástrofe.

Las nuevas disposiciones entrarán en rigor a partir del viernes 1 de octubre.

Pese a ello sigue en pie la alerta sanitaria, la que permitirá el aislamiento de casos positivos, sospechosos, estrechos y viajeros, todos quienes podrán ser derivados a residencias sanitarias.

Sumado a eso, la medida mantiene la obligatoriedad de la mascarilla, el distanciamiento físico, la limitación de aforos y la integración de la red público privada de salud.

Primer eje: fases

En definitiva, el nuevo Paso a Paso tiene cinco fases, pero la cuarentena desaparece (ahora se llamará “restricción”) y las que le siguen son transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada.

Al igual que ahora, en este nuevo mecanismo se puede avanzar o retroceder en línea con las condiciones epidemiológicas.

“Sigue la estructura de pasos y las restricciones son ‘a la forma’, no a la movilidad de las personas (…) este plan mantiene la gradualidad de ir avanzando en libertades, aforos y reuniones en la medida que la situación epidemiológica y hospitalaria lo permitan”, dijo la ministra de Salud (s), Paula Daza.

La ministra (s) también detalló que en transición no habrá diferencias entre la semana y el fin de semana.

Aforos

El segundo eje de la actualización es que en todas las etapas se podrán realizar actividades, pero con aforos y condiciones específicas, dependiendo del paso del territorio y las condiciones sanitarias.

“Estos requisitos apuntan a que la gente no esté aglomerada o expuesta en lugares donde el nivel de contagio sea mayor”, dijo Daza, lo que se estipulará en línea con las características de la actividad a realizar, del espacio donde ocurra y de los metros cuadrados disponibles.

De esta forma, reuniones en residencias particulares bajo restricción tienen ahora un máximo de cinco personas.

Lo mismo aplica para transición, pero sube a diez si todos cuentan con Pase de Movilidad habilitado.

En preparación el máximo es diez, pero 25 con pase; en apertura inicial el máximo es 20, pero aumenta a 50 con pase; y en apertura avanzada el tope es 50, sin límite si es que todos llegan a tener pase habilitado.

Tercer eje: Pase de Movilidad

En línea con el eje anterior, el tercer punto de esta actualización tiene que ver con el Pase de Movilidad, al cual se puede acceder una vez que se completa el esquema de vacunación.

A partir del 1 de noviembre, Daza confirmó que el documento se le exigirá a todos los mayores de 12 años.

Lo anterior, ya que desde esa fecha en adelante se dará inicio a una restricción en cuanto a aforos en el transporte interurbano tanto de buses como aviones, “por eso es clave que todas las personas se vacunen para no solo estar protegidos, sino también para realizar mayor cantidad de actividades”, comentó Daza.

“Este pase seguirá dando más libertades y actividades a quienes lo tienen (…) con aumento de aforos en reuniones particulares, como también en espacios públicos o cerrados”, puntualizó.

⭕ Actualización plan Paso a Paso "Desde el 1 de noviembre se exigirá el Pase de Movilidad para mayores de 12 años" Ministra (s) de Salud, @pdazan pic.twitter.com/IEguPUL5QL — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 27, 2021

Cuarto eje: autocuidado

A modo de cerrar su intervención por el nuevo Paso a Paso, Daza mencionó que el cuarto eje, “quizás el más importante”, es el autocuidado ahora que habrá que convivir con el virus.

Así, recordó que el uso de mascarilla y la distancia entre personas seguirán siendo medidas obligatorias.

“Todos sabemos cómo tenemos que protegernos del contagio. Seguiremos potenciando las medidas de salud pública que son gratuitas: testeo, residencias sanitarias y vacunación, además de la comunicación de riesgo con la educación por cuadrillas sanitarias y el fono TTA (800 371 900)”, sostuvo.

No obstante, Daza recalcó que “nada de esto servirá si las personas no utilizan estas herramientas que son gratuitas, si no asumen una responsabilidad individual de cuidarse, vacunarse, testearse o asilarse oportunamente”, concluyó.