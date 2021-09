La Comisión de Constitución de Diputados y Diputadas declaró inadmisible la indicación presentada por el Frente Amplio y el Partido Comunista para gravar con impuestos al tramo más rico en el proyecto del cuarto retiro de fondos provisionales.

La discusión continuará el próximo lunes y ya cuenta con un anuncio de reserva de constitucionalidad.

La sesión comenzó con una hora de retraso a discutir y votar en particular las 12 indicaciones al proyecto, dos de ellas aceptadas hoy, fuera de plazo.

Debido a la demora, solo se logro discutir 3 del total de las indicaciones. Una fue la que asegura el retiro del 100% para quienes tengas enfermedades catastróficas o estén dentro de la ley “Ricarte Soto”, que fue aprobada. Otra rechaza, presentada por el diputado Jorge Durán, que era prácticamente un texto base del cuarto retiro. Y la que fue declarada inadmisible.

El resto de la discusión quedó pendiente para el próximo lunes desde las 9:30 hasta total despacho. El próximo martes debería votarse el proyecto en la Sala de la Cámara.

Dudas previas

La Comisión estaba marcada por la incertidumbre por los apoyos a cada una de las indicaciones, sobre todo las que tienen que ver con los impuestos relativos al ingreso de las personas. Y también los que consideran quienes tienen rentas vitalicias.

Esto porque hay dudas en las propias fuerzas de oposición respecto del efecto que podría tener en el proyecto de ley. Incluso preocupan las presiones externas e internacionales que podrían tener que ver con las compañías de seguro y el apoyo a las rentas vitalicias.

Por contra parte, el tema de los impuestos, presentada por el candidato Gabriel Boric, también dividía a quienes aseguran que no solo no es efectivo, si no que termina perjudicando a la clase media.

La diputada Pamela Jiles solicitó la inadmisibilidad a la indicación que amplía los tramos de quienes deben pagar impuestos por “estar fuera de la idea matriz del proyecto” y la calificó como inconstitucional.

Matías Walker manifestó que cobrar impuestos a quienes tengan rentas sobre cierto monto corresponde a una “justicia distributiva”.

Finalmente la indicación presentada por el Frente Amplio y el Partido Comunista fue declarada inadmisible,

Retraso e indicaciones fuera de plazo

Aun que la discusión estaba en tabla para comenzar a las 15:00 horas, el presidente de la mesa, Carlos Ilabaca, señaló que a petición del ministro de Justicia, Hernán Larraín, se comenzó primero a discutir el proyecto que genera una prorroga de 60 días para mantener el régime de justicia en el contexto de pandemia de Covid19.

Esto significa en la practica que se retrasó cerca de una hora la discusión del cuarto retiro.

Además la Comisión de Constitución aceptó dos indicaciones fuera de plazo para el proyecto de los diputados Carolina Marzan y Matías Walker, a pesar de que el plazo para presentarlas venció el pasado 15 de septiembre.

La indicación de la diputada del PPD, solicita que se respete la retención del 10% en los tribunales de familia en los casos en que el beneficiario tenga deudas de pensión alimenticia.

Mientras que la del demócrata cristiano, busca corregir o alterar los tramos que pagarían impuestos, con la finalidad de que no sean los de clases media quienes se vean afectados al tributo.

Reserva de constitucionalidad

El diputado de la UDI Jorge Alesandri, anunció que va a presentar una reserva de constitucionalidad, esto quiere decir que en cualquier instancia del proceso puede invocar esto y que quede en archivo para que en caso de una eventual promulgación de la ley enviarlo al Tribual Constitucional.

Los diputados de oposición lo criticaron por haber sido él mismo quien presentó, no solo una vez, sino que esta misma semana reingresó un proyecto de retiro del 100% de pensiones.

Bajo esa misma lógica su iniciativa también seria inconstitucional, porque son atribuciones exclusivas del presidente de la República.

Esta reserva correrá para solicitar la inadmisibilidad de cada una de las indicaciones, situación que Alessandri anunció que hará durante la dissión de hoy.