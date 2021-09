El candidato presidencial de la Unión Patriótica de Chile, Eduardo Artés, presentó algunos puntos de su campaña política y los planes que tiene para el país, como opción presidencial en la papeleta de este noviembre.

El exprofesor, quien ejerció como docente durante la dictadura en media jornada para también dedicarse a la militancia del movimiento comunista, propone para Chile un modelo enfocado en la reapropiación de los recursos nacionales, con un Estado encargado de orientar la economía pública y privada.

Además, manifestó una tajante opinión sobre el candidato presidencial Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, sentenciando que “él no es de izquierda, es un burgués liberal”

Modelo Antiimperialista

El egresado de la Universidad Técnica del Estado (UTE, actual Usach) puso como eje principal su postura antiimperialista en el modelo económico que busca para Chile, proponiendo un proyecto de país en donde sea el Estado el que oriente la actividad pública y privada, no así el mercado.

“Nosotros estamos para terminar con la legislación que permite que las empresas extranjeras vengan a hacer lo que quieran en Chile (…)Aplicaremos una política distinta en el tramo internacional, nunca más nuestro país debe perder en las relaciones internacionales”, declaró al respecto, asegurando también que no es su intención destruir la actividad privada, sino reforzarla para el beneficio del país y regularla.

Sobre lo mismo, y siguiendo los lineamientos del Gobierno de Salvador Allende, manifestó que de salir electo, pondrán nuevas condiciones para que empresas extranjeras instalen dependencias en Chile “ganas tú y gano yo, no más ganas tú solamente, también debe ganar el país”.

“En Chile existen muchos recursos, pero los destinan hacia afuera, hacia la bolsa, se va al capital financiero, a las islas vírgenes: se invierte en otros lados y no se reinvierte en la industrialización del país”, enfatizó Artés tras ser consultado por las empresas extranjeras que tendrían más recursos que las empresas chilenas.

Sobre este tema, surgió la interrogante “para que funcione el modelo que describe, como China, existe un Estado único con un Gobierno centralizado que maneja las libertades y el devenir político, muy distinto al que conocemos los chilenos, como la hipervigilancia, el control del Internet y control de los medios ¿Qué pasará con ello?”. Eduardo Artés, contestó “para nosotros no existe modelo (…)Siempre las libertades individuales deben estar en intima relación con la libertad del país y las libertades colectivas. Un ejemplo es el covid, no podemos tolerar las actitudes negacionistas que ponen en riesgo la salud colectiva de la sociedad, porque lo que importa es el bien común, que da paso al bien individual”

Violencia en la Macrozona Sur

Sobre la violencia que se vive tanto en la región de La Araucanía y en Arauco, región del Bío Bío, el candidato de izquierda señaló que “nosotros tenemos como proyecto un país plurinacional, no puede haber una chilenización de los pueblos originarios y menos de la nación mapuche”.

“Esperamos que se instale una división administrativa distinta a la de ahora (…) Necesitamos darle al Wallmapu la posibilidad completa de un autogobierno en un Chile unitario”, sostuvo.

“Para nosotros, Boric es un burgués liberal”

Tras ser consultado sobre la posibilidad de entregarle su apoyo al candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric, la respuesta fue que pondrán condicionantes, y que “Boric no es de izquierda, solo propone modificaciones parciales, el para nosotros es un burgués liberal”.

“Si no pasamos nosotros no vamos a dar a nadie nuestro apoyo, a no ser que asuma ciertas banderas tales como iniciar un proceso de recuperación de recursos naturales para el país”, indicó el candidato, aludiendo al punto medioambiental que tiene su proyecto presidencial.

Sobre esto, Artés también enfatizó en que el candidato de Apruebo Dignidad señalado no cuenta con un proyecto antiimperialista para Chile.

Escucha la entrevista completa a continuación.