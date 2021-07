Tensiones ha generado en el oficialismo la confirmación de José Antonio Kast como candidato presidencial del Partido Republicano, donde miembros de la colectividad, han llamado durante esta semana a las directivas de Chile Vamos a no intervenir en las preferencias de sus militantes.

Asimismo, diputados de la UDI vetaron al Partido Republicano de un posible acuerdo parlamentario debido a que Chile Vamos está conformando una lista que apoye en el Congreso al candidato del sector, Sebastián Sichel.

Antonio Barchiesi, secretario general del Partido Republicano, dijo que la derrota de Joaquín Lavín significó el término de las convicciones de la Unión Demócrata Independiente, ante tal decisión.

En tanto, el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo que ningún miembro de la bancada oficialista, tiene argumentos válidos para apoyar a otro candidato que no sea el ex presidente del Banco Estado. Mientras que Jorge Alessandri, dijo que José Antonio Kast podrá ir a primera vuelta, pero no perjudicar el apoyo parlamentario a Sichel.

En conversación con Radio Bío Bío, el coordinador general de la campaña de Sichel, Pedro Browne, calificó de ” absurdo” el actuar del Partido Republicano por querer independizarse del sector y luego querer los beneficios de una lista parlamentaria.

Desde el comité electoral, el coordinador político Rojo Edwards, confirmó que el Partido Republicano lleva varias semanas trabajando en una lista parlamentaria propia, para “competir y defender sus convicciones”.