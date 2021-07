Un balance optimista realizó el presidente Sebastián Piñera tras concurrir a votar durante esta jornada de elecciones primarias presidenciales. Tras emitir su sufragio, el mandatario hizo una proyección positiva de lo que será el cierre de su mandato.

“Vamos a terminar este Gobierno con la pandemia bajo control gracias a un proceso de vacunación ejemplar que ha sido destacado en todo el mundo, y gracias a la participación de todas las personas. Además, estamos seguros de que la economía, para entonces, va a estar en plena recuperación”, auguró el presidente.

Para el próximo gobierno, “tendremos nuevas responsabilidades: expandir y no restringir las libertades, fortalecer y no debilitar el progreso. Se requiere crecer. Pero algunos creen que el crecimiento llega solo, como el maná del cielo, y eso no es así. El crecimiento debe ser integral, no sólo lateral, sino también espiritual”, añadió.

“El próximo presidente tendrá que enfrentar grandes desafios y también oportunidades. Como la crisis climática, pero también la oportunidad que da la revolución digital. Serán grandes desafíos y espero que el próximo presidente tenga un claro compromiso con la libertad, la paz y la seguridad de todos los chilenos”, aseveró Piñera.

“El desarrollo o es inclusivo y debe incluirlos a todos; o es sostenible y debe protegerlos a todos”, concluyó.