El candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, participó este viernes de una actividad de campaña en la región de Valparaíso, donde reconoció que nunca pensó en ser candidato y que incluso amigos le dijeron que se cambiara de partido.

“Esta candidatura nunca se me pasó por mi mente. Esta candidatura nunca la escuché de un amigo ni de mi familia. Es más, yo soy de un partido en donde tengo a mis amigos que de chico me decían ‘oye, cámbiate de partido hueón, si en ese partido no vas a llegar a ninguna parte’. Y hoy día nadie entiende por qué estamos aquí”, sostuvo.

Pero según la carta del PC, fue el “pueblo” y las movilizaciones los que lo llevaron a levantar una candidatura presidencial, destacando la gestión que realizó como alcalde de Recoleta.

“Estamos aquí no por el programa, solamente, porque el programa lo pusieron ustedes sobre la mesa en los últimos 30 años protestando. Estamos aquí por lo que ya hemos hecho: por la farmacia popular, por la óptica popular, por la inmobiliaria popular, por la universidad abierta, por la librería popular. Porque les demostramos a todos que con un poco de voluntad política y convicción ideológica los cambios se hacen”, comentó.

Por último, tras ser consultado si personas de derecha votaran por Gabriel Boric en las primarias de Apruebo Dignidad, para evitar que él sea electo, desestimó la posibilidad y aseguró que el “pueblo” definió su candidatura.

“No les va a resultar, no les resultó la campaña del terror cuando gobernaban con la dictadura, menos le va a resultar hoy que el pueblo de Chile es el que ha puesto esta candidatura sobre la mesa”, expresó.