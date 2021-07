La Corte Suprema acogió la solicitud para extraditar a México a Carlos Méndez González apodado “La Bestia”, acusado de asesinar a fines de 2020 a María Isabel Pavez, una estudiante de obstetricia de 22 años que en aquel entonces era su pareja.

Eso sí, de acuerdo al fallo al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, la entrega de Méndez González al país del norte quedó en calidad de “diferida al término del procedimiento penal seguido por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago”.

En otras palabras, “La Bestia” deberá esperar el resultado del proceso en su contra en Chile por el delito de pasaporte falso (su identificación estaba inscrita con el nombre de Igor Yaroslav González), y así también, por el femicidio de María Pavez, joven chilena que fue encontrada muerta con heridas cortopunzantes, en el departamento que éste arrendaba

La solicitud de extradición se debe a que se acusa a Méndez de también asesinar a su entonces novia de 17 años en Aguascalientes, zona central de México, para posteriormente darse a la fuga. Como ya se sabe, su huida terminó en suelo chileno.

Lea el fallo

Los hechos

En efecto, a Méndez González se le sindica en México como el responsable de un “homicidio doloso calificado, con premeditación, ventaja, alevosía, traición y brutal ferocidad” en contra de su entonces novia, Itzel Monroy Barraza. Al igual que María Isabel, fue asesinada con un elemento contundente y otro cortopunzante.

Según la acusación del Sexto Juzgado Penal de Aguascalientes, el 9 de abril de 2009, a eso de las 17:00 horas, La Bestia llevó a Itzel Monroy de 17 años a su casa ubicada en la señalada localidad mexicana. Una vez en el lugar, la golpeó en la cabeza con un martillo en reiteradas oportunidades. Fue tanta la brutalidad, que el mango de la herramienta se quebró.

Méndez prosiguió el ataque. De acuerdo a la fundamentación de la solicitud, se dirigió a buscar un cuchillo cocinero con el que le propinó estocadas a la joven, lo que finalmente le provocó la muerte.

Para intentar ocultar el hecho, trasladó el cuerpo del living de la casa hasta su dormitorio. Posteriormente procedió a limpiar la escena del crimen y dejó en su baño los elementos de limpieza utilizados y la ropa que llevaba puesta. Minutos después, huyó.

Los frenos de su exnovia

Una de las declaraciones recogidas por el tribunal mexicano fue la de Andrea González, amiga y compañera de curso de Itzel, quien declaró que se pusieron de acuerdo para hacer la práctica en el Hospital Tercer Milenio de Aguascalientes.

La compañera atestiguó que el día del homicidio Itzel le contó que iba a terminar con su novio (Carlos Méndez), a quienes apodaban “Michongo”.

A la salida vio que este último la estaba esperando. Ambos se fueron caminando.

“A la madrugada siguiente recibí el llamado de la madre de la víctima, quien por todos los medios había tratado de localizarla”, declaró su amiga.

Nunca más la vio con vida.

Así también, en la petición viene una segunda declaración. Esta vez de una expareja de Méndez. Se trata de Edna Janet, quien proporcionó indicios adicionales respecto a la personalidad del acusado.

Revela que una vez la golpeó en la cara a tal punto que le dejó un ojo morado. Y más. Luego de que terminara la relación con Carlos, se subió al auto con su madre y mientras manejaba se dio cuenta que sus frenos no funcionaban. Estuvo a punto de chocar.

Cuando se dirigió al mecánico supo que las mangueras del líquido de freno habían sido cortadas. Cuando increpó a Méndez, él reconoció haberlo hecho. Su justificación fue que estaba muy molesto con ella por haberlo abandonado, ya que “con él no se jugaba”.

“Arruinar la vida de la mujer que amo”

Otra prueba documental analizada por la justicia mexicana es una lista de compras que se encontró en la casa del imputado. La policía descubrió una página escrita a mano que contenía diferentes elementos: formol, vodka, cuchillo de corte, amoníaco y toallas.

En la misma hoja, se lee una reflexión escrita por La Bestia:

“Si tomo la decisión de comprar esto, no hay marcha atrás, déjame que mañana sea un día bueno. Yo no quiero verla, en el cuerpo, en manos, en los labios de otro, no quiero siquiera verlo antes de eso, la prefiero muerta. Arruinar la vida de la mujer que amo, no quiero una vida sin ella, y viceversa. Venganza por su actitud, no me gusta sentirme herido. Pero sí me porto mal con ella no es entendible”.

Dentro de las evidencias, se encuentra también el martillo con el mango roto y cubierto de sangre, al igual que el cuchillo cocinero.

“Tranquilidad”

De este modo, Méndez González -por orden del máximo tribunal chileno- deberá esperar hasta que se resuelva su proceso judicial en territorio nacional y eventual condena, antes de ser extraditado a México para ser juzgado por el femicidio de Itzel Monroy.

El abogado Jorge Ponce, que representa a la familia de María Isabel, manifiesta que se toman con tranquilidad la decisión del ministro instructor de la Corte Suprema.

—Es un fallo contundente y además deja en claro que la entrega del imputado queda diferida hasta el cumplimiento efectivo de la condena que se le puede imponer en Chile.

Para concluir, Ponce explica que existen pocas posibilidades que la Bestia sea extraditada a México debido a la pena que el tribunal chileno pudiera otorgarle.

—No puede ser otra que la de presidio perpetuo, por lo que, es altamente probable que este sujeto pase el resto de sus días preso en una cárcel chilena —cierra el abogado.