Durante la tarde de este jueves el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, realizó una vocería desde el Palacio de La Moneda. En la instancia, confirmó que el presidente Sebastián Piñera decidió postergar su gira internacional a Europa.

Según señaló el ministro, las razones serían netamente de índole sanitaria, considerando el anuncio de cuarentena para toda la región Metropolitana.

“El presidente ha decidido postergar la gira que iba a hacer a algunos países de Europa, en donde se iban a ver materias de salud; materias de recuperación económica postpandemia; materias de energías limpias; y materias de lucha contra el cambio climático”, explicó Bellolio.

Asimismo, explicó que la razón de esta medida “son únicamente razones de índole sanitaria. Ustedes saben, vamos a tener a la región Metropolitana completa en cuarentena a partir del lunes, que es cuando ya hace efecto práctico esta misma cuarentena”.

“La gira internacional no ha sido suspendida, si no que ha sido postergara y se va a reprogramar dicha gira. Todavía no están las fechas para realizar los necesarios encuentros presenciales”, sostuvo.

Además, en un documento emanado desde el Gobierno explicaron: “Por razones de evolución de la pandemia, esta gira ha sido postergada. Sin embargo, continuaremos avanzando en las materias de fondo, por medio de herramientas digitales y encuentros telemáticos, hasta que las condiciones sanitarias permitan reprogramar la gira y realizar los necesarios encuentros presenciales”.

Recordemos que durante la mañana fue el propio ministro Bellolio quien salió a explicar que, pese a las críticas, la gira del Mandatario iba. Sin embargo, ahora es el mismo personero el que confirma la postergación de la gira.

Al respecto, Bellolio señaló: “Por la mañana, cuando se preguntó acerca de esta gira no teníamos todavía la decisión sobre que la región Metropolitana iba a pasar completa a cuarentena junto con otras siete comunas a lo largo del resto del país, y por tanto, por una decisión prudencial, es que el Presidente decide postergar esta gira y obviamente está a la espera de poder encontrar esa nueva fecha que sí esperamos que sea durante este año”.