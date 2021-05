La constituyente electa por el distrito 8 y representante de la Lista del Pueblo, María Rivera, explicó este jueves su frase de campaña “expropiación sin indemnización”, asegurando que va dirigido a “10 familias” que han “usufructuado con exageración”.

De acuerdo a Rivera, hay 10 familias que se han “apropiado de todo” y que no se les debería indemnizar, pues han usufructuado del “patrimonio nacional”, consigna El Mercurio.



“Cuando hablamos de expropiación, hablamos de la gran empresa. Hablamos de 10 familias. Luksic, Angelini, Piñera, y otras, que se han apropiado de todo, de lo que producen los trabajadores en Chile. ¿Por qué decimos sin indemnización? Es porque ellos han usufructuado con exageración. No les debemos nada. Eso es patrimonio nacional, de las personas, de quienes trabajamos en este país”, indica la constituyente.

Además, aseguró que la banca no puede estar en manos de 10 familias y que en Venezuela “no hay socialismo”.

“En la banca no puede ser que estemos en manos de 10 familias. Y pueden decir que se viene ‘Chilezuela’. Pero Venezuela es lo mismo que Chile, es un país capitalista. Entonces para mi gusto no hay comparación. La verdad es que en Venezuela no hay ningún socialismo”, comentó.

Al igual que otros miembros de la Lista del Pueblo, Rivera afirma que hay “presos políticos” en Chile y que debe haber una “huelga general” o una gran “movilización nacional” para que sean liberados.

“Mi idea es que se convoque y se organice una huelga general en Chile, una movilización nacional que exija la liberación de los presos políticos (…) Si logramos que una mayoría popular haga una movilización, una huelga general, podemos exigir a la Convención que decrete la libertad de los presos políticos por la vía que se discuta. Para nosotros esa es una pelea sin descanso. Con esta prisión política yo le aseguro que los problemas de Chile no se van a empezar a resolver”, expresó.