La alcaldesa reelecta por Providencia, Evelyn Matthei, aseguró este martes que apoyará a cualquier candidato de Chile Vamos que gane las primarias presidenciales, sin advertir a cual respaldará en la interna del conglomerado.



“Voy a a apoyar a Joaquín, voy a apoyar a Mario, voy a apoyar a Ignacio, voy a apoyar a Sebastián. Voy a apoyar a todos, porque eso es lo que corresponde, así se hacen las cosas y hoy mismo comenzamos a trabajar, con todos nuestros vecinos, que tenemos buenas ideas y que podemos hacer un gran gobierno”, comentó.

En la misma línea, defendió que hayan primarias para elegir al candidato presidencial de Chile Vamos.

“Las primarias son una buena fórmula, porque significan que una recorre el país es la ciudadanía la que elige su candidato, es lejos la mejor fórmula”, comentó.

Además, llamó a no sacar conclusiones rápidas sobre los resultados de las últimas elecciones, asegurando que un 60% de la población no participó de los comicios y se debe determinar por qué no votaron.



“El 60% de la población no votó, que nadie saque conclusiones apresuradas, hay que ver por qué ese 60% no votó”, añadió.

Po último, Matthei, quien declinó ser candidata presidencial luego que Chile Vamos perdiera la mayoría en el Concejo Municipal de Providencia, pese a su reelección, advirtió que los resultados fueron una derrota para el Gobierno y para la izquierda democrática.