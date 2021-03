El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, calificó como “chantajes” los presuntos actos de la oposición en el contexto de Elecciones 2021. Además, presionó al Congreso para que el proyecto de postergación de las elecciones sea aprobado a la brevedad.

“Lamentamos que desde la oposición haya quienes digan ‘nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si no nos aprueba todo este paquete de medidas’. Ese chantaje es inaceptable para los chilenos, porque lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos políticos”, aseguró el vocero de Gobierno.

Ante esto, y en conversación con Podría Ser Peor de La Radio, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, argumentó sobre este tema.

Ante las declaraciones del ministro Bellolio, Provoste contestó que, “desde la oposición tenemos un objetivo común, y es colocar a las personas en el centro de la preocupación. No nos parece que aquí se hable de un chantaje o de un gallito sino que queremos un debate en serio”.

“No le escuché el ministro que chantajeaba el Consejo del Covid, cuando dijo que había que postergar con un conjunto de recomendaciones”, puntualizó ya que entre ellas se encontrarían: acelerar el proceso de vacunación, fortalecimiento de la trazabilidad, revisión de la fase del plan Paso a Paso, cierre efectivo de la frontera y revisar las situaciones de aglomeraciones.

No obstante, ante el actual plan Paso a Paso, la líder de la Cámara Alta soslayó que “la postergación no ayuda sino van acompañadas de ayudas sociales“.

¿Postergar las elecciones?

En este contexto, Provoste aseguró que lo que le interesa a la Cámara Alta son las ayudas hacia la ciudadanía debido al gran y rápido avance del Covid-19 en Chile.

“Si la decisión de postergar las elecciones es sanitaria, se pregunta si realmente en la fecha propuesta los índices serán mejor. Es que el Gobierno comprometa una serie de acciones complementarias a la decisión teniendo garantías de que la gente cumpla las cuarentenas“.

“Esto no puede ser una negociación entre cuatro pareces, y no puede ser que exista este ánimo de que alguien sacó la calculadora y diga, mejor lo postergo porque tengo mayor capacidad económica y puedo sostener un mes más la campaña (…) eso no puede estar en el cálculo de nadie”, emplazó Provoste.

Además, repitió que es inconcebible pensar que una postergación se deba a temas políticos siendo que sería por la grave sitaución que vive el país a causa de la pandemia producida por la Covid-19.

“El tan solo hecho de modificar la fecha da cuenta del reconocimiento del fracaso de una conducción de la política sanitaria, y tiene que estar acompañado”, finalizó Provoste.

Escucha la entrevista realizada por Julio César Rodríguez