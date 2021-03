Tras el consejo de gabinete realizado esta tarde en La Moneda, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, exhortó al Congreso a que apruebe la postergación de las elecciones de abril y respondió a los parlamentarios que condicionaron el apoyo al proyecto del Gobierno.

“Lamentamos que desde la oposición haya quienes digan ‘nosotros no vamos a cambiar la fecha de las elecciones si no nos aprueba todo este paquete de medidas’. Ese chantaje es inaceptable para los chilenos, porque lo que está primero es la vida de las personas, no los cálculos políticos. No sacar la calculadora para ver a quién le beneficia y a quién no. Este es el momento para estar completamente unidos entorno a un objetivo común”, sostuvo el secretario de Estado.

Además, solicitó a los parlamentarios aprobar con celeridad la iniciativa gubernamental que, finalmente, será presentada mañana ante la Cámara.

Según el ministro, el aplazamiento del proceso eleccionario se debe a dos razones. En primer lugar, indicó que es necesario disminuir la movilidad de las personas, ya que el número de contagios va al alza y existe un déficit de camas críticas en los hospitales chilenos.

Otro de los motivos es asegurar una mayor participación de las personas en el proceso eleccionario. “Así lo han mostrado algunas encuestas que fueron publicadas. El temor a contagiarse aumentó, particularmente en los sectores rurales y los adultos mayores, quienes decían que tenían temor de ir a votar si las elecciones se realizaban los días 10 y 11 de abril”, señaló Bellolio.

Sobre las proyecciones en materia sanitaria que se hacen de acá a mayo, el vocero de Gobierno afirmó que “el día de la (nueva) elección debiesen haber 9,3 millones de personas al menos con una dosis y 7,4 millones de personas con dos dosis”.

Durante su intervención, Bellolio también emplazó a quienes critican al Ejecutivo por las medidas sanitarias con que han enfrentado la pandemia durante los últimos meses. En particular, reprochó a los congresistas que votaron en contra de aplazar el estado de catástrofe. “Decían que era control social y, sin estado de catástrofe, no es posible poner cuarentenas comunales”, aseguró.