En su informe anual sobre drogas, la ONU alertó el impacto que ha tenido la crisis global en el consumo. El número de consumidores y el de muertes se ha incrementado en el mundo, mientras el mercado ilegal ha encontrado rápido los caminos para sobreponerse a los bloqueos por la pandemia, con una creciente apuesta a la comercialización en línea y al uso de criptomonedas. El reporte también revela un crecimiento del consumo en países en desarrollo y un incremento de la producción de cocaína.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló su informe anual sobre drogas, que arroja algunos datos preocupantes en torno al consumo de sustancias y a la adaptación del narcotráfico frente a los inconvenientes planteados por la pandemia.

Este año, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) ha centrado su campaña bajo el lema “Hablemos de drogas, la información salva vidas”, con la misión de lograr que el conocimiento claro sobre los efectos del uso abusivo de sustancias ayude a erradicar la dependencia a ellas.

“Las drogas cuestan vidas. En una época en la que la velocidad de la información supera a menudo la velocidad de la verificación, la pandemia del Covid-19 nos ha enseñado que es crucial cortar el ruido y centrarse en los hechos, una lección que debemos tener en cuenta para proteger a las sociedades del impacto de las drogas”, indicó la directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly.

Pero el difícil camino hacia un “mundo sin drogas” -tal como lo plantea la UNODC- asoma largo y complejo, si tomamos en cuenta las conclusiones del último reporte del organismo. Repasamos los aspectos más destacados.

