La ONG informó que entre los muertos está el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Reza Zahedi, y cinco miembros de la misma, así como también dos asesores iraníes.

Hossein Akbari, el embajador de Irán en Siria, quien salió ileso del ataque, dijo antes a la televisión estatal iraní que “hay entre cinco y siete muertos. No podemos dar una cifra exacta hasta que no se levanten los escombros”, dijo en la televisión estatal iraní desde Damasco.

Una fuente militar no identificada señaló a la agencia oficial de noticias siria SANA que el ataque del “enemigo israelí” contra el edificio del consulado iraní en Damasco “destruyó el edificio por completo y alcanzó a todos los que se encontraban en su interior”, lo que provocó “muertos y heridos” el interior del consulado, sin dar más detalles.

Footage shows the aftermath of a missile attack on a building near Iran's consulate, embassy in Syria's Damascus pic.twitter.com/u9W1cwHtgS

