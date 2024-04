Hossein Akbari, embajador de Irán en Siria, aseveró que su país responderá a Israel luego de atribuirle la autoría del bombardeo en su sede diplomática en la capital siria.

“El régimen sionista (Israel) actúa contra las leyes internacionales, por lo que recibirá una dura respuesta por parte nuestra”, mencionó, según consigna EFE.

La citada agencia añade que Akbari presenció el ataque desde la ventana de la embajada iraní contra el consulado. Incluso, aseguró que la agresión fue realizada con F-35, aviones de combate con los que Israel cuenta.

En tanto, Hosein Amir Abdolahian, ministro de Exteriores iraní, declaró que el ataque constituye “una violación de todas las obligaciones y convenciones internacionales”, culpando derechamente de esto al “régimen sionista”.

“Enfatizo la necesidad de una respuesta seria por parte de la comunidad internacional a tales acciones criminales”, sostuvo Abdolahian, de acuerdo aun comunicado del ministerio de Exteriores iraní.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que entre los muertos está el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Reza Zahedi, y cinco miembros de la misma, así como también dos asesores iraníes.

Footage shows the aftermath of a missile attack on a building near Iran's consulate, embassy in Syria's Damascus pic.twitter.com/u9W1cwHtgS

— PressTV Extra (@PresstvExtra) April 1, 2024