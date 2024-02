A través de un comunicado, la UNRWA indicó que las necesidades humanitarias de dos millones de personas en Gaza están en serio riesgo de agravarse debido a “la decisión de 16 países donantes de suspender el apoyo financiero a la UNRWA”.

“La mayoría (en la Franja de Gaza) vive en estructuras improvisadas, tiendas de campaña o al aire libre, y ahora también temen no recibir más alimentos ni otro tipo de asistencia humanitaria de la UNRWA”, sostuvo.

Thomas White, director de Asuntos de la UNRWA en Gaza y coordinador humanitario adjunto de la ONU para el territorio palestino ocupado, indicó que “Rafah se ha convertido en un mar de personas que huyen de los bombardeos”.

La agencia remarcó que muchos gazatíes se ven obligados a abandonar el refugio más grande de la UNRWA en el Centro de Capacitación de Jan Yunis.

