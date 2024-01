El rechazo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) crece en diferentes latitudes del mundo. Este sábado países como Canadá, Australia e Italia anunciaron que suspenderán su financiación al organismo de la ONU, sumándose a Estados Unidos, que ya lo había hecho el viernes.

Esto, después que la ONU confirmara una investigación contra varios empleados, ante la información que proporcionó Israel con respecto a su presunta participación en los ataques de Hamás en su territorio, el pasado 7 de octubre, donde fueron asesinadas más de 1.200 personas.

El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, afirmó que para adelantar las pesquisas los funcionarios supuestamente involucrados fueron retirados de sus cargos, aunque no se dieron detalles sobre sus identidades.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “horrorizado” tras recibir esa información y pidió una investigación “independiente, urgente y exhaustiva”.

Luego de darse a conocer dicha información, Estados Unidos reaccionó. La Casa Blanca comunicó que suspendería su “financiación adicional para la UNRWA”. Una medida que se tomará hasta que se revisen las acusaciones.

La misma decisión de Estados Unidos fue tomada por el gobierno de Australia. Así lo dio a conocer la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, que aseguró estar “profundamente preocupada” por la situación.

“Estamos hablando con socios y suspenderemos temporalmente el desembolso de la financiación reciente”, afirmó en su cuenta de X.

Allegations UNRWA staff were involved in the abhorrent October 7 terror attacks are deeply concerning.

Australia welcomes UNRWA’s swift response and will engage closely on investigations.

We are speaking with partners and will temporarily pause disbursement of recent funding. pic.twitter.com/Havwserjh3

— Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 27, 2024