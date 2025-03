La madrugada de este sábado 8 de marzo, un campo de golf escocés, del cual Donald Trump es dueño, amaneció vandalizado.

En específico, se trata del complejo turístico, Trump Turnberry, que además de contar con canchas para practicar este deporte, posee habitaciones y spa.

Conforme avanzaba la mañana, comenzaron a notarse los daños que recibió el sitio. En fotografías divulgadas por la organización activista pro Palestina, Palestine Action, se observan manchas de pintura en uno de los edificios principales, faroles destrozados, e incluso se ve la frase “Gaza is not 4 sale” (Gaza no está a la venta) pintada sobre el césped.

Tal como declaró Palestine Action en su sitio web, el motivo detrás de este acto fue “una respuesta directa a la intención declarada de la administración estadounidense de realizar una limpieza étnica en Gaza. Tras haber expuesto sus planes de ‘limpiar toda la zona’ y desplazar por la fuerza a su población”.

Lo anterior guarda relación con una reciente declaración que hizo el presidente de Estados Unidos, mientras se encontraba reunido con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En esa instancia, el mandatario expresó que “Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y haremos un gran trabajo allí. Será nuestra responsabilidad desmantelar todas las bombas sin explotar, nivelar el terreno, deshacernos de los edificios destruidos y allanar el área para impulsar un desarrollo económico que genere una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la población”.

Luego, hacia fines de febrero, Trump volvió a generar polémica al publicar un video hecho con Inteligencia Artificial, el cual muestra una Franja de Gaza aparentemente reconstruida, con una gran estatua dorada suya, un balneario con rascacielos, así como hoteles y mercados para turistas.

A partir del clip y los dichos del presidente norteamericano, la organización señaló que rechazan “el trato que Donald Trump da a Gaza como si fuera su propiedad y pudiera disponer de ella como quisiera. Para dejarlo claro, le hemos demostrado que su propia propiedad no está a salvo de actos de resistencia”.

Según consignó BBC News, un vocero del campo de golf de Donald Trump, también tuvo palabras para referirse al acto vandálico, quien señaló que fue “un acto infantil y criminal, pero el increíble equipo de Trump Turnberry se asegurará de que no afecte el negocio”.

BREAKING: Palestine Action wreck Trump's golf course in Turnberry, Scotland.

"GAZA IS NOT FOR SALE" is sprayed across the lawn and the golf course's holes are dug up.

Whilst Trump attempts to treat Gaza as his property, he should know his own property is within reach. pic.twitter.com/ZoH8joHEYi

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025