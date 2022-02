El avión más grande del mundo, el AN-225 ‘Mriya’ fue destruido en un ataque aéreo ruso desarrollado en el aeropuerto de Hostomel, en cercanías de Kiev, en medio de la invasión a Ucrania.

La noticia la dio a conocer el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, a través de su cuenta de Twitter.

“Este era el avión más grande del mundo, el AN-225 ‘Mriya’ (‘Sueño’ en ucraniano)”, afirmó la autoridad, adjuntando una fotografías de la reconocida aeronave.

“Puede que Rusia haya destruido nuestro ‘Mriya’ -Sueño’ en ucraniano-, pero jamás podrán destruir nuestro sueño de un Estado fuerte, libre y democrático europeo. ¡Venceremos!”, agregó Kuleba.

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2022