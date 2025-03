Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Casa Blanca justificó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua a una cárcel en El Salvador, atribuyendo la acción a la supuesta incursión predatoria de la banda en Estados Unidos, vinculándola al régimen de Maduro en Venezuela. La portavoz Karoline Leavitt defendió la medida, alegando la necesidad de proteger al país de amenazas terroristas. Criticada por organizaciones como el Brennan Center for Justice, esta ley, no utilizada desde la II Guerra Mundial, está diseñada para conflictos bélicos o invasiones, no para situaciones migratorias. La Administración Trump ha enviado más de 250 personas a El Salvador bajo esta ley, sin detallar sus delitos ni garantizarles un debido proceso.