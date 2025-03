Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El chavismo solicitará a Nicolás Maduro que emita una petición para que ningún venezolano viaje a Estados Unidos, argumentando que el país no es seguro tras la reciente deportación de cerca de 300 venezolanos a El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele. Jorge Rodríguez, jefe negociador del Gobierno venezolano, criticó la decisión de Donald Trump de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar las deportaciones masivas, enfatizando que en EE.UU no se respetan los derechos humanos de los migrantes. Rodríguez destacó que Venezuela es un país decente y democrático, con estado de derecho y justicia, instando a los venezolanos a no viajar a Estados Unidos.