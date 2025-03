El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, amenazó con imponer “severas” sanciones a Venezuela si el régimen chavista de Nicolás Maduro no acepta vuelos con migrantes venezolanos que están siendo deportados desde territorio estadounidense.

“Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. No es un asunto de debate ni de negociación. Tampoco merece ninguna recompensa”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en un mensaje en la red social X.

“A menos que el régimen de (Nicolás) Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni retrasos, EEUU impondrá nuevas sanciones severas y serán crecientes“, añadió.

Venezuela is obligated to accept its repatriated citizens from the U.S. This is not an issue for debate or negotiation. Nor does it merit any reward. Unless the Maduro regime accepts a consistent flow of deportation flights, without further excuses or delays, the U.S. will impose…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 18, 2025