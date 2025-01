El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que no permitirá la entrada de aviones con ciudadanos colombianos deportados por Estados Unidos si no reciben un trato digno. Desautorizó la llegada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos y exigió un protocolo de tratamiento adecuado por parte de EE.UU. También informó que hizo devolver aviones militares estadounidenses que transportaban migrantes colombianos. Esto se da en un contexto de tensión por la política migratoria de Trump, con Brasil denunciando el uso de esposas en deportaciones y México negando la entrada a un avión militar estadounidense con migrantes deportados. Petro ha criticado las acciones de Trump y expresó preocupación por sus comentarios sobre América Latina.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no permitirá la entrada al país de aviones con ciudadanos deportados por Estados Unidos si estos no reciben un trato “digno”.

“Los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Los EE.UU. deben establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”, manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

En otra publicación, el presidente aseguró que hizo “devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos”.

“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, insistió y agregó: “No puedo hacer que los migrantes (se) queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país”.

Por esa razón, el mandatario solicitó que estas personas sean enviadas “en aviones civiles, sin trato de delincuentes”, porque “Colombia se respeta”.

Tensión por política migratoria de Trump

El anuncio se produce en medio de la polémica que hay en varios países de América Latina por las deportaciones como parte de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Gobierno de Brasil denunció el sábado el uso de esposas por parte de las autoridades estadounidenses contra ciudadanos de ese país durante un vuelo de deportación.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ordenó a la Policía Federal que pidiera a los agentes estadounidenses la retirada “inmediata” de las esposas, en cuanto el avión hizo una parada técnica en la ciudad de Manaus, según un comunicado.

El viernes, la Casa Blanca indicó que habían “comenzado” las deportaciones de migrantes, en referencia a la principal promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor operación de expulsión masiva de extranjeros en la historia de los Estados Unidos.

El mismo día, los primeros dos vuelos de deportación con destino a Guatemala llegaron a ese país procedentes de Laredo (Texas).

Petro arremete contra Trump

Petro ha cuestionado algunas de las decisiones de Trump, y el pasado martes tachó de “peligroso” el comentario que hizo el mandatario estadounidense sobre América Latina, región sobre la que dijo: “No los necesitamos”.

“Hay que esperar el desarrollo de las relaciones y la política en el planeta, no solamente en los Estados Unidos. Pero yo diría que el anuncio de que estamos solos y no nos importa Latinoamérica, etcétera, es un anuncio peligroso no para el mundo solamente, sino para la misma sociedad norteamericana”, expresó Petro.

Este sábado, México también negó el ingreso a su territorio de un avión de Estados Unidos con migrantes deportados. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que EE.UU. “no sería lo que es” sin los mexicanos que se van a trabajar allá, ante el inicio de las redadas migratorias que iniciaron tras la llegada a la presidencia de Trump.