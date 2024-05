Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según una serie de encuestas publicadas por The New York Times, Donald Trump lideraría en cinco de los seis estados clave en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, superando a Joe Biden en Michigan, Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. Sin embargo, Biden mantiene ventaja en Wisconsin. Los sondeos reflejan un descontento generalizado con la situación del país y dudas sobre la capacidad de Biden para generar mejoras significativas. Además, alrededor del 13% de los votantes de Biden en elecciones pasadas no planean apoyarlo nuevamente debido a su política exterior y manejo de la guerra en Gaza. Por otro lado, Trump descartó a Nikki Haley como posible candidata a vicepresidenta.