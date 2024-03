Cinco pasajeros que iban a bordo de una avioneta murieron este lunes por la noche cuando la aeronave se estrelló cerca de una autopista interestatal en Nashville, Tennessee, informó el departamento de policia local.

“Un avión monomotor se estrelló en los carriles en dirección este de la I-40 justo después de la salida de Charlotte (Pike). Varias personas a bordo murieron. Se sigue trabajando para determinar de dónde procedía la avioneta”, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville en un posteo de la red social X.

Fuentes oficiales confirman que el piloto hizo una llamada de emergencia al aeropuerto John C. Tune, alrededor de las 19.40, segundos antes de caer: advirtió tener problemas en el motor.

