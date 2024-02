La tarde de este viernes 09, una avioneta se estrelló en medio de una autopista al sur de Florida, Estados Unidos, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Collier.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el pequeño avión iba con cinco personas a bordo. Posterior a su caída, el vehículo aéreo estalló en llamas, consignó CBS NEWS.

Por el momento, y según reporta la prensa internacional, hay al menos dos personas fallecidas.

En específico, la aeronave se estrelló a eso de las 15:15 horas (local). Según la Patrulla de Carreteras de Florida, el avión chocó con un vehículo, detalla ABC NEWS.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) llevarán a cabo la investigación correspondiente. Cabe agregar que autoridades se encuentran ayudando con el tráfico en la ruta y los cortes en la misma, señaló CBS NEWS.

El mismo medio detalla que tres personas lograron salir de la avioneta, según confirmó Robin King, portavoz del Aeropuerto de Naples; ciudad al suroeste de Florida.

Testigos del accidente compartieron registros del mismo, donde puede verse un “hilo” de llamas y una gran nube de humo en la carretera.

Had a plane just land RIGHT in front of us on I-75 pic.twitter.com/z6lSVkc9JV

At least two people were killed when a small plane crashed on Interstate 75 near Naples, Florida, on Friday afternoon. Video showed the aircraft’s fuselage in flames and a large plume of smoke above the crash site. https://t.co/bgvwM8tdVT pic.twitter.com/w1luYrBMY0

— The New York Times (@nytimes) February 9, 2024