El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, detenido en Bahamas, aceptó voluntariamente el lunes ser extraditado a Estados Unidos, donde está acusado de ocho cargos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El abogado de Bankman-Fried, Jerone Roberts, confirmó a periodistas que su equipo legal prepara “los documentos legales necesarios” para la partida de su cliente de Bahamas a Estados Unidos.

Estas declaraciones llegan después de una caótica y confusa vista en el Tribunal de Bahamas, donde compareció horas antes Bankman-Fried sin resolverse en un inicio su posible extradición.

La vista se celebró después de que la víspera se informara que el joven financiero, caído en desgracia a sus 30 años, había cambiado de opinión y no trataría de impugnar su extradición a EEUU.

Bankman-Fried está encarcelado en el Departamento de Servicios Penitenciarios de Bahamas desde el pasado martes, después de que se le denegara la libertad bajo fianza por riesgo de fuga.

