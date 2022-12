Al menos 36 personas han resultado heridas en Estados Unidos debido a las “graves turbulencias” que sufrió un vuelo de Hawaiian Airlines entre las ciudades de Phoenix (Arizona) y Honolulu (Hawaii) ayer domingo.

El vuelo “HA35 de PHX (Phoenix) a HNL (Honolulu) encontró una turbulencia severa y aterrizó de manera segura en HNL a las 10:50 am (17:50 en Chile)”, explicó la aerolínea en Twitter pasadas las 21:00 horas de ayer en nuestro país.

“Se brindó atención médica a varios pasajeros y miembros de la tripulación en el aeropuerto por lesiones menores, mientras que algunos fueron trasladados rápidamente a hospitales locales para recibir atención adicional”, agregó la compañía.

“Estamos apoyando a todos los pasajeros y empleados afectados y continuamos monitoreando la situación”, precisó la compañía, mientras la cadena CNN especificó que once personas se encontraban en estado grave, según los Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu (EMS).

(2/2) We are supporting all affected passengers & employees and are continuing to monitor the situation.

— Hawaiian Airlines (@HawaiianAir) December 19, 2022