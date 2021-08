El Pentágono cerró este martes sus accesos a cal y canto, y por más de una hora no permitió la salida de su personal por un tiroteo delante de una de sus entradas donde hay una parada de autobuses y de metro.

Así lo informó en un tuit la Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono, que apuntó que hubo un “incidente” en el centro de tránsito de la sede del Departamento de Defensa de EE.UU.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic.

— Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021