Las autoridades militares de Birmania ejecutaron a cuatro activistas democráticos acusados de ayudar a llevar a cabo “actos terroristas”, según informaron este lunes los medios de comunicación estatales. Se trata de las primeras ejecuciones décadas en esa nación del sudeste asiático.

Entre los ejecutados está un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi.

Phyo Zeya Thaw, quien fue parlamentario del partido Liga Nacional por la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo.

Kyaw Min Yu, un prominente activista por la democracia, recibió la misma sentencia del tribunal militar.

Los otros dos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta en Rangún.

Los cuatro fueron ejecutados por encabezar “actos de terror brutales e inhumanos”, reportó diario estatal Global New Light of Myanmar. El periódico dijo que las ejecuciones se llevaron a cabo “bajo el procedimiento de la prisión”, sin detallar cuándo ni cómo murieron.

#UN 🇺🇳 Special Rapporteur for #Myanmar 🇲🇲 describes the Myanmar junta’s execution of four “patriots & champions of #humanrights & democracy” as a “depraved act.” Calls on #ASEAN & all UN member states to take action “commensurate with this outrage.”@RobinsonBKK @karmanomad https://t.co/XxzDcJKpQv

— 🚶🏻Curtis S. Chin (@CurtisSChin) July 25, 2022