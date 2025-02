Filtran supuestos chats del co-creador de $LIBRA: presumía controlar a Milei con sobornos a su hermana

Un nuevo capítulo se suma al escándalo por el “criptogate” que sacude al gobierno de Javier Milei. Mensajes de texto revelados por el medio argentino La Nación y revisados por el sitio CoinDesk mostrarían que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y co-creador de $LIBRA, presumía que podía “controlar” al mandatario mediante pagos de sobornos a Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia.

En uno de los mensajes publicados por el citado medio, que data del 11 de diciembre del año pasado, Davis habría contactado a un ejecutivo de una firma de inversión cripto, en busca de capital para concretar el lanzamiento de un ‘memecoin’ vinculado al presidente Milei.

-“Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga”, escribió entonces el co-creador de $LIBRA. -“Eso es una locura”, respondió el empresario contactado. -“Le envío $$ a su hermana y el firma lo que sea que diga y hace lo que quiero. Craziest shit (Una locura)”, agregó Davis.

Sin embargo, la firma habría rechazado la oferta del CEO de Kelsier Ventures.

El artículo también aborda a otros inversores que habrían estado detrás del “criptogate” $LIBRA. En uno de los chats queda de manifiesto que conocían ya los ofrecimientos de Davis y cómo alardeaba de sus habilidades.

“Hermano, Hayden estaba fuera de control”, dice uno de ellos sobre el co-fundador de la ‘memecoin’. “Loco. La codicia. (Davis) Sintió que descubrió una formula para imprimir dinero”, contestó el otro involucrado.

En otro chat publicado por La Nación, miembros de DeFi Tuna -protocolo basado en Solana que financió a Kelsier Ventures- también cuestionan el comportamiento de Davis.

-“Además no se sus objetivos a largo plazo. ¿Quieren seguir haciendo pump (aumento rápido y significativo del precio) o quieren distribuir todos los MATES (a gente cercana) rápido?”, escribió el pasado 15 de enero Vlad Pozniakov, manager del producto. -“Si fellas (amigos). Para ser honesto, estamos tratando de max extract (de sacar todo el provecho posible) en esta. Estos fundadores no se si son buenas o malas personas. Usualmente estamos muy tranquilos llegando al lanzamiento pero este tipo es raro”, dijo Davis.

Cercano a Milei habría recibido US$5 millones para lanzamiento de $LIBRA

En otro de los testimonios revelados también aparece un mensaje de Diogenes Casares, experto en finanzas descentralizadas (DeFi) y cofundador de Stream Finance.

“Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más”, reza el texto.

En tanto, el medio Solana Floor también publicó un video donde el fundador de Defi Tuna, Moty Povolotski, y Ben Chow, de la empresa Meteora (con la cual Kelsier trabajó en el lanzamiento), sostuvieron una reunión virtual, lo que fue confirmado luego por los participantes.

De acuerdo con el registro, Povolotski le comenta a Chow que habían conversado con Kelsier, sin embargo, luego de ver su actuar, optaron por devolverle el dinero y cortar su relación.

“Pasaron cosas raras. Algo que me asustó es que 30 minutos antes de que Melania (otro token a cargo de Kelsier) saliera, Hayden sabía cuando lo iban a retuitear, se lo decía a Vlad (Pozniakov), pidió liquidez. Y yo me preguntaba a cuántos se lo dijo. Los que snipearon (compraron al momento de salir al mercado) Melania snipearon los siguientes (en referencia a LIBRA)”, cuenta el fundador de Defi Tuna.

En tanto, el citado mención resalta que estas declaraciones de Povolotski también muestra más evidencias que contrastan con el testimonio de los hechos señalados por Javier Milei. Esto, dado que en su controvertida entrevista a TN, reiteró que su tuit fue publicado minutos después de la salida al merca de $LIBRA. No obstante, todo ocurrió en simultáneo, sin minuto alguno de diferencia.

En otra entrevista que brindó Hayden Mark Davis al empresario estadounidense Dave Portnoy, explicó que el lanzamiento de la criptomoneda estaba compuesto de tres etapas: primero el tuit de Milei; luego una segunda publicación, la cual podía haber sido en video (que fue confirmado por el equipo del mandatario, no por él mismo); y la última consistía en “una tercera ola de personas extremadamente influyentes, no los voy a nombrar, que le iban a hacer marketing”.

Davis, que estaría sobre unos US$100 millones a raíz del ‘criptofiasco’ de $LIBRA, asegura que “ese dinero no es mío. No estoy saliendo corriendo con el dinero”, a la vez que afirmó que “es de Argentina. No sé que asociación harán con eso, (…) el equipo de Milei o quienes creían que era su equipo”. Si bien dijo que está esperando órdenes en relación al dinero, sostuvo que mantiene contacto con fuentes cercanas o en el Gobierno argentino.