Tal como confirmó Agencia EFE, una vez en las Islas Malvinas, a las que llegó a través de la base aérea de Mount Pleasant, Cameron se trasladó en helicóptero hasta San Carlos, asentamiento emplazado a 2,8 km al sudeste de la Bahía Ajax.

En esta zona se registraron diversos ataques por parte de la Fuerza Aérea argentina contra embarcaciones inglesas durante el conflicto ocurrido en la primera mitad de la década de los ’80.

En su estancia, quien fuera primer ministro británico entre 2010 y 2016 conversó con los residentes locales tras lo cual se dirigió a un monumento para depositar una corona de flores en honor a quienes murieron durante la guerra.

Se trata de una visita histórica, considerando que la última vez que un ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido visitó el lugar fue en 1994, cuando era Douglas Hurd quien estaba al frente del Foreign Office.

“Las Falkland Islands son una valorada parte de la familia británica, y tenemos claro que mientras ellos quieran seguir formando parte de la familia, el asunto alrededor de la soberanía no se debatirá”, indicó Cameron antes de emprender rumbo a las islas.

Luego de visitar las Islas Malvinas, Cameron viajará a Paraguay y luego a Brasil, en donde se reunirán los ministros de Exteriores del G20. Finalmente, irá a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas.

Foreign Secretary @David_Cameron is visiting Falkland Islanders to see their work to build a thriving community and protect their natural environment.

The UK is committed to upholding the Falkland Islanders’ right of self-determination. pic.twitter.com/sFQLgRJgT9

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 19, 2024