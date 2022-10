"No quiebren la democracia porque de nuestra parte no lo haremos", declaró este martes el presidente de Perú, Pedro Castillo en un discurso pronunciado ante cientos de licenciados de las Fuerzas Armadas.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, exhortó este martes a la clase política de su país a “no quebrar la democracia” ni la institucionalidad, en un discurso pronunciado ante cientos de licenciados de las Fuerzas Armadas.

“Si quieren llegar al poder, participen en un escenario democrático. Que el pueblo los ponga, no lo fuercen, ni quiebren la institucionalidad. No quiebren la democracia porque de nuestra parte no lo haremos”, dijo Castillo en el acto celebrado en el patio del Palacio de Gobierno.

Se refirió a “algunos congresistas”, que según el mandatario “dicen ser padres de la patria”, que acuden a marchas con la intención de “quebrar la institucionalidad”.

“¿Ese es su trabajo? ¿Cuántas leyes han presentado a favor de la niñez, a favor del pueblo? ¿Cuántas leyes han presentado a favor de la educación, de la salud del pueblo peruano?”, se preguntó.

En el acto, que contó con unos 500 licenciados de las Fuerzas Armadas, según las cifras ofrecidas por Presidencia, Castillo destacó el respeto que estos se merecen.

“El pueblo merece respeto y mucho más los licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, hombres que han estado en el anonimato y son igual que nosotros, ciudadanos de pleno derecho”, dijo antes de añadir que estos dejaron su juventud y su familia para defender la patria peruana y luchar “por la verdadera democracia”.

También afirmó que se piensa mantener firme en su puesto hasta el 28 de julio de 2026, pese a las “intenciones macabras” por desestabilizar al gobierno por parte de los opositores.

“Nosotros tenemos toda una agenda del país, pero quiero dejar en claro que hay una intención macabra, no les importa lo que hacen con tu madre, con tu hija, tus menores hijos, con tus hermanos; de ir en contra de la familia (…) Pero acá estamos, nos mantendremos firmes hasta el 28 de julio 2026, les guste o no”, declaró.

Por otra parte, Castillo se mostró crítico con un sector de la prensa que, según afirmó, está “sesgada” y “miente al país coludidos con un grupo de poder” que no lucha por los peruanos, sino para sus intereses”.