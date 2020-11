Alberto Fernández, presidente de Argentina, compartió su pesar por la muerte de Diego Armando Maradona.

“Cuando lo sacaron de la clínica me quedé preocupado… Bueno, son esas muertes que no se llenan con nada, no sé si alguna vez volvemos a tener otro Diego”, comentó en diálogo con TyC Sports.

“La suerte que tenemos es haberlo visto, mi eterna gratitud (hacia él)… Una pena inmensa, se fue un tipo único… Ese coraje, fuerza y garra cada vez que se puso la camiseta. A los argentino solo nos dio alegrías, estamos en deuda con él, eternamente”, agregó.

A través de redes sociales, el mandatario continuó con las loas al histórico “10” de la selección argentina. “Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos”, escribió.

“Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vid”, añadió por la misma vía.