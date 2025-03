Rodrigo Muñoz es uno de los invitados al nuevo capítulo de La Divina Comida, en donde compartirá con Marlen Olivarí, Willy Sabor y su hija Daniela Pérez.

En un adelanto del programa, al que accedió BioBioChile, se mostrará un profundo desahogo que Muñoz realizará debido a su separación con Claudia Pérez, luego de 32 años de matrimonio.

“Yo creo que para mí ha sido lo más difícil que he vivido en mi vida porque yo me había separado otras veces de la Claudia, pero habían sido separaciones como de joven, que te separas un tiempo y vuelves, pero esta ya es definitiva”, indicó.

“Porque la verdad las separaciones siempre son difíciles para todas las personas, pero lo que pasa es que yo no lo vi venir y para mí fue muy fuerte”, añadió.

Testimonio de Rodrigo Muñoz

De hecho, el también comediante confesó que sufrió cuando la situación se hizo pública a través de los medios de comunicación.

“Ella me pidió la separación. Y a mí lo que salió en el diario como portada eso me rompió, me rompió el alma, ella dio una entrevista en la radio (…) fue raro porque yo no me di tanto cuenta”, expuso.

“Yo respeto su opinión y su decisión yo no puedo hacer nada, nadie puede obligar a estar con la otra persona, ni a que te quieran. Entonces nada, para mí fue muy difícil”, añadió.

“(Me dolió) la historia porque nosotros vivimos muchas cosas juntos, hicimos teatro juntos, nos conocimos en la escuela de teatro, y no sabía cómo levantarme de esto. Estaba súper enamorado, súper con ganas de volver de olvidar cualquier cosa, pero de repente apareció una lucecita por ahí que me hizo sentir cariño nuevamente”, soltó.

Lo cierto es que, en el mismo espacio, el actor habló de su actual relación de pareja, la que confirmó hace algunos meses.

“Yo estaba separado ya, y nos conocimos y de verdad que me salvó, yo estaba en un infierno, estaba triste, no dormía, no podía comer. Me salvó. Yo estaba en una depresión, fui al psiquiatra, psicólogo y todo, entonces ahí empecé a ver nuevamente el brillo de las cosas, la luz”, concluyó.

Hay que señalar que el episodio se estrenará este sábado 15 de marzo en Chilevisión.