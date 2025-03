José Luis Navarrete, conocido como Botota Fox, fue el primer invitado en la nueva temporada de Podemos Hablar de Chilevisión, donde compartió su dolorosa historia familiar y su compleja relación con su madre. El transformista reveló detalles impactantes de su infancia, como el intento de su madre de regalarlo al nacer debido a la pobreza, la entrega de una hermana a una persona desconocida y las agresiones sufridas por parte de su padrastro. Botota confesó no haber buscado a su hermana perdida, ya que no sabría cómo abordar el tema. Y a pesar de todo, destacó que la iglesia fue su refugio durante esos difíciles momentos.

José Luis Navarrete, popularmente conocido como Botota Fox, fue el primer invitado en la nueva temporada de Podemos Hablar de Chilevisión, donde abordó su difícil historia familiar y la compleja relación que tuvo con su madre.

El conocido transformista reveló crudos detalles sobre su infancia en conversación con Diana Bolocco y realizó una fuerte confesión.

Al nacer, su madre decidió regalarlo debido a la pobreza en que vivían, pero finalmente, por intervención de sus familiares, se arrepintió, pese a que en el momento existía una madre adoptiva que fue contactada por unas monjas.

La dura infancia de Botota Fox

“Yo creo que debió haber sufrido mucho ella cuando me tenía en la guatita”, reveló Botota.

Similar situación ocurrió con una hermana, quien sería menor que él. Su madre la entregó a una persona desconocida, sin que actualmente sepa su nombre, edad o ubicación.

“Anda una hermana por ahí, que no tuvo la misma oportunidad de quedarse acá”, dijo.

“Me la imagino muy parecida a mi mamá. Todos somos muy parecidos… Yo creo que ella también es un ser de luz que anda por ahí y que mi madre la está cuidando donde quiera que esté”, señaló.

Botota también confesó que no ha intentado encontrarla ya que no sabría que decirle sobre la historia que comparten: “Uno no sabe que contarle tampoco… Uno no sabe como empezar, ¿Cómo le decimos mi mamá te regaló y a mi no?”.

Pobreza y agresión en su infancia

Indagando en su infancia, el transformista habló de las dificultades con su madre, nunca conoció a su padre y tuvo una compleja relación con su padrastro.

Aquel hombre lo golpeó cuando era niño, situación que él vivió y no sus hermanos. “Si no hacíamos la cosa que le decíamos me golpeaba a mí y no a mis hermanos”, confesó.

Tras ello, el también humorista reconoció que con su madre no fue feliz: “Finalmente sentía yo que éramos como un estorbo”.

Sin embargo, mencionó que la ayuda para todos los conflictos de su infancia fue la iglesia.

“Me refugié mucho en la iglesia en ese tiempo… veía a muchas familias felices… Que me abrazaran en la paz del señor para mi era algo bacán“, confesó.