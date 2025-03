El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, decretó emergencia comunal tras el incidente donde un carabinero resultó herido en una encerrona. Durante una entrevista en Buenos Días a Todos, tuvo un tenso intercambio con la animadora Monserrat Álvarez, quien aclaró que no existe el "estado de emergencia comunal" legalmente. Tras un cruce sobre términos jurídicos, Sichel reiteró su decreto y mencionó que enviaría la documentación a la periodista para revisar. Finalmente, ambos acordaron dejar de lado la discusión y centrarse en el tema de seguridad.

Luego de que el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, decretara emergencia comunal a raíz del carabinero que resultó baleado al intentar frustrar una encerrona, el edil conversó con Buenos Días a Todos al respecto.

Fue en este contexto, que tuvo un tenso cruce con la animadora del programa, Monserrat Álvarez, debido a la figura legal del decreto.

“Alcalde, el estado de emergencia comunal no existe, usted tiene otra atribución, que se llama decreto de emergencia o decreto alcaldicio que le permite destinar más recursos para lo que sea necesario en este tema de seguridad”, le aclaró la periodista ante el anuncio del Alcalde.

“Decir ‘declaro la comuna de Ñuñoa en estado de emergencia comunal’, no lo puede hacer, porque no existe en nuestro ordenamiento jurídico“, le señaló Álvarez a Sichel.

Esto encendió el conflicto, luego de que la periodista le asegurara que se trataba de un problema “casi semántico”, tal como recoge Página 7.

“Monse, perdón por la precisión jurídica, pero el tema de fondo no es semántico. Yo soy abogado, usted es periodista y le voy a aclarar bien en simple“, lanzó Sebastián Sichel. A lo que agregó: “Lo que dije ayer es dictar un decreto de estado de emergencia, que lo hice. Le mandaré el decreto para que lo lea, porque creo que le falta leer“, arremetió el edil.

Ante ello, Monserrat Álvarez le respondió: “¡No me ninguneé en eso!”. A lo que Sichel le contestó: “No la ninguneé, es que ‘usted me dijo ‘usted no tiene atribución’, lo tengo clarito”.

“Es que usted en algún momento, dijo, se declara ‘la comuna en estado de emergencia"”, rebatió Álvarez, lo que el alcalde de Ñuñoa negó. “Si no lo dijo, fantástico”, le cedió la periodista y pronto se abocaron a hablar del “tema de fondo”, dejando atrás el tenso cruce.