Nidyan Fabregat, exchica reality y reciente mamá a los 39 años, reveló haber pasado un triste primer Día de la Madre sin recibir saludos de familiares o amigos, expresando sentirse sola y triste. La española, conocida por su participación en programas como Pelotón y por su incursión en la música tras alejarse de la farándula en 2018, compartió su desolación al no recibir mensajes de felicitación por ser mamá soltera de su hija Mía, de 8 meses.

Nidyan Fabregat reveló haber vivido un triste primer Día de la Madre, al asegurar que nadie de su familia o sus amigos la saludó en la jornada.

La exchica reality se transformó en mamá a fines de 2023, a la edad de 39 años, cuando nació su hija Mía.

No obstante, en la pasada jornada, la española dejó entrever que los últimos meses no han sido fáciles para ella.

Es por aquello que realizó una sentida publicación a través de sus historias de Instagram.

“Nunca me he sentido tan sola y triste. Ni un solo mensaje de Feliz Día de la Mamá. Se me rompe el alma”, indicó.

“Mía ya tiene 8 meses y nadie de mis amigos, familia, la conoce. Nadie. ¿Dónde están todos? ¿O es por qué ya no estoy en la tv? ¿Por qué ya no estoy en Santiago?”, agregó.

“A lo mejor no he estado presente y les pido perdón. Soy mamá soltera y es muy difícil para mí”, concluyó.

Mensaje de Nidyan Fabregat

Hay que señalar que Fabregat se hizo conocida en el mundo del espectáculo y la farándula chilena a inicios de los 2000. Sin embargo, uno de los momentos cúspide de su popularidad ocurrió en Pelotón, reality show del que formó parte durante 2009.

Asimismo, sin contar con un programa o canal fijo, la modelo fue parte de diferentes Galas del Festival de Viña del Mar, donde llamaba la atención por sus looks.

Sin embargo, Fabregat decidió alejarse de la farándula en 2018, año en el que decidió dedicarse a la música.