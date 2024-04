La tarde de este miércoles, CHV liberó un video promocional sobre el capítulo especial de Podemos Hablar a emitirse este viernes, en el cual Carla Jara hablará por primera vez de manera pública respecto a su polémico quiebre con Francisco Kaminski.

“Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir“, señala Jara, primeramente, en el corto registro compartido.

“Porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca, cuando en mi vida siempre he ido con la verdad por delante. Así que los espero este viernes en PH”, cierra la exPelotón.

La presencia de la ahora expareja de Kaminski en el programa de conversación de CHV era un rumor, hasta ahora. Durante varios días se había especulado respecto a una aparición de Carla en televisión para entregar su versión de la historia.

Recientemente, fue el panelista de Sígueme, Sergio Maraboli, quien planteó que la exintegrante de Mekano había llegado a un acuerdo para participar del programa de conversación, información que hoy ya está confirmada.

De hecho, según el mismo periodista, Carla Jara recibiría la suma de 12 millones de pesos para charlar con Julio César Rodríguez.