Darío Osorio pasa por el mejor momento de su carrera, luego de hacerse con un lugar en el Midtjylland que sigue en la pelea por el título en la liga danesa.

Los goles y las buenas actuaciones del delantero chileno han despertado el interés de varios clubes de Europa y, según destapan en el ‘Viejo Continente’, un gigante de Inglaterra está tras sus pasos.

El periodista de The Guardian, Bence Bocsák, reveló que el Liverpool está interesado en dos jugadores del Midtjylland, por lo que algunos cazatalentos del cuadro ‘Red’ estuvieron presentes en el duelo ante Brøndby.

“Han estado siguiendo de cerca a Darío Osorio y Franculino Djú. Osorio es seguido por el Liverpool desde su etapa en Universidad de Chile”, detalló el comunicador húngaro.

“El chileno tiene 9 contribuciones de goles en 11 titularidades con el Midtjylland esta temporada”, añadió el reportero.

Respecto al juego del seleccionado de La Roja, Bocsák destacó que “todavía es un nombre por madurar, pero con mucho potencial. Bastante alto, zurdo y suele atacar por la derecha”.

— Bence Bocsák (@BenBocsak) April 29, 2024