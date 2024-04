La farmaceutica Astrazeneca reconoció por primera vez la posible relación entre su vacuna contra el COVID-19 y casos de trombosis en personas.

De acuerdo a Wired, esto fue expuesto en una serie de documentos que expuso la empresa, de origen británico, en un juicio que actualmente enfrenta en Reino Unido.

Dentro del proceso se indica que los demandantes han citado un total de 51 casos de trombosis, los cuales se dieron entre 2020 y 2021.

Sin ir más lejos, abogados presentaron el caso de Jamie Scott, quien en 2021 sufrió una lesión cerebral irreversible, producto de la formación de un coágulo y futura hemorragia.

Desde su círculo aseguran que todo esto se dio tiempo después que el hombre fuera vacunado contra el COVID, en abril de ese año, con la fórmula de Astrazeneca.

AstraZeneca has admitted for the first time in court documents that its Covid vaccine can cause a rare side effect, in an apparent about-turn that could pave the way for a multi-million pound legal payout https://t.co/OpkWtytjrv

— The Telegraph (@Telegraph) April 28, 2024