Kristi Noem, actual gobernadora de Dakota del Sur y también una posible compañera de campaña para Donald Trump, confesó que asesinó a su perra ‘Cricket’ a balazos por ser “indomable”.

Esto en el marco de un adelanto de su nuevo libro, entregado a The Guardian, donde hizo analogías políticas respecto al asesinato de su mascota. Aseguró haber hecho el “trabajo sucio”, ya que era “necesario”.

Agregó que “odiaba a esa perra” y que era un “peligro” para todo quien entrara en contacto con ella.

El libro se denomina, “No hay vuelta atrás: La verdad de lo malo en la política y cómo movemos América hacia adelante” y debiese ser liberado para la venta el 7 de mayo.

A pesar de no iniciar aún su venta, las declaraciones de la republicana causaron polémica en redes, lo que impulsó a varios políticos a referirse al tema.

El Comité Democrático Nacional, aprovechó el testimonio para hacer campaña, expresando que “si quieres elegir oficiales que no presuman haber matado brutalmente a sus mascotas, vota demócrata“.

Por su parte el candidato demócrata a gobernador de Montana, Ryan Busse, condenó las declaraciones de la gobernadora afirmando que “cualquiera que haya tenido un perro sabe lo desagradable y malvado que esto es“.

Por otro lado, Meghan McCain, hija del candidato presidencial republicano en 2008 John McCain, expresó que “uno se puede recuperar de muchas cosas en la política, pero no de matar a un perro“, cosignó el medio BBC.

En respuesta a las críticas, Noem se defendió a través de un post en X, argumentando que “aman a los animales, pero que decisiones duras como esta se toman en la granja“.

We love animals, but tough decisions like this happen all the time on a farm. Sadly, we just had to put down 3 horses a few weeks ago that had been in our family for 25 years.

If you want more real, honest, and politically INcorrect stories that’ll have the media gasping,… pic.twitter.com/bKhpUkchHV

— Kristi Noem (@KristiNoem) April 26, 2024