Netflix revela primer trailer de serie de Ayrton Senna: hay fecha estimada de estreno

A través de una narración que recrea los históricos discursos de Galvão Bueno y el grito de victoria de Ayrton Senna en el Gran Premio de Interlagos, Brasil, en 1991, Netflix reveló las primeras imágenes de la serie basada en la vida del expiloto de Fórmula 1.

Titulada como ‘Senna’, la esperada representación se estrenaría a fines de 2024, recrean el momento histórico en que el piloto de Fórmula 1 gana por primera vez en su ciudad natal, después de haber estado atascado en sexta marcha toda la carrera.

El teaser también muestra los posibles pensamientos y experiencias que llevaron a Ayrton, interpretado por Gabriel Leone, hasta ese punto de su carrera. También revela algunos personajes icónicos que formaron parte de su vida aquel año, entre ellos Xuxa (Pâmela Tomé), Alain Prost (Matt Mella) y el director del equipo McLaren, Ron Dennis (Patrick Kennedy).

A lo largo de seis episodios, la serie mostrará por primera vez el camino de triunfos, decepciones, alegrías y penas de Ayrton, revelando su personalidad y sus relaciones personales.

La serie de ficción comienza con el inicio de la carrera automovilística del tricampeón de Fórmula 1, cuando se traslada a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford, y continúa hasta el trágico accidente de Imola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino.

Histórico, legendario y ganador, Ayrton Senna está considerado por la F1 como el piloto más rápido de todos los tiempos. Sus impresionantes cifras ayudan a explicar por qué el piloto se ha ganado el título de leyenda del deporte: tres títulos mundiales de F1, 41 victorias, 65 poles y 80 podios entre 1984 y 1994.

After Ayrton Senna, Formula 1 was never the same. Senna, a new limited series inspired by the life, career, and relationships of the greatest Brazilian F1 driver of all time, premieres later this year. pic.twitter.com/yJZhvQXKIF

— Netflix (@netflix) April 30, 2024