De nuevo con Jamal Murray protagonista con una canasta en los últimos segundos de partido, los Denver Nuggets ganaron este lunes por 108-106 a Los Angeles Lakers de un enorme LeBron James, quien se despidió de los Playoffs de la NBA en la primera ronda de la Conferencia Oeste.

Murray lo volvió a hacer. Tras decidir sobre la bocina el segundo partido, este lunes conectó un tiro en suspensión con 3.6 segundos por jugar en el cuarto período que cerró el encuentro y la serie, ganada 4-1 por los Nuggets.

Los vigentes campeones de la NBA serán rivales de los Minnesota Timberwolves en la segunda ronda. Los Wolves arrollaron 4-0 a los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker.

El serbio Nikola Jokic firmó otra actuación espectacular con 25 puntos, 20 rebotes y nueve asistencias. Fue una vez más decisivo para liderar a su equipo en los momentos de dificultad, pese a una noche en la que perdió hasta siete balones. Michael Porter Jr. también brilló con 26 puntos y cinco triples de siete intentos.

EVERY ANGLE of Murray's game-winner

Los Oklahoma City Thunder completaron este lunes la paliza a los New Orleans Pelicans, y ganaron a domicilio por 89-97 para cerrar 4-0 la serie de primera ronda de los Playoffs del Oeste.

Los Thunder, primeros cabezas de serie en el Oeste, ganaron su primera eliminatoria desde 2016, cuando contaban con Kevin Durant y Russell Westbrook en su plantilla.

Triunfaron liderados por un doble doble de 24 puntos y diez rebotes de Shai Gilgeous Alexander, y por los 24 puntos y nueve rebotes de Jalen Williams en una noche en el que su quinteto titular acabó con dobles dígitos.

Los Pelicans esperan al ganador de la serie entre los Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers, que están empatados 2-2.

SGA and Jalen Williams each score 24 to power the @okcthunder into the Western Conference Semifinals!

— NBA (@NBA) April 30, 2024