El hecho ocurrió la mañana de este martes, cuando el sospechoso comenzó a atacar con una espada a los transeúntes que pasaban en la estación de metro en Hainault, en el este de Londres.

Según explicó la policía londinense a través de las redes sociales, poco antes de las 7:00 hora local (02:00 hora de Chile) fueron alertados sobre un individuo que estaba atacando a personas con una espada.

Tras llegar al lugar, los efectivos procedieron a detener al agresor, un hombre de 36 años. “Ahora está bajo custodia”, precisaron.

It is with great sadness we can confirm following a serious incident in Hainault this morning a 13-year-old boy has died.

Two members of the public and two police officers remain in hospital with significant injuries.

📰 Chief Supt Stuart Bell's Updatehttps://t.co/Nh6JXfZltL

— Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024